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В новогодние праздники в Сочи «Ласточки» перевезли 211 тыс. пассажиров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnie-prazdniki-v-sochi-lastochki-perevezli-211-tys-passazhirov
В новогодние праздники в Сочи «Ласточки» перевезли 211 тыс. пассажиров
Фото пресс-службы СКЖД

Это на 27% больше, чем за первые восемь дней прошлого года. Тогда между локациями Сочи электрички перевезли 171 тыс. человек.

В эти новогодние праздники туристы в Сочи чаще всего путешествовали вдоль побережья Черного моря. Горные часть курорта была менее популярна у пассажиров «Ласточек». По мнению специалистов, это связано с погодой. До станций «Роза Хутор» и «Эсто-Садок» отправились около 40 тыс. человек.

Всего с 1 по 8 января 2023 года «Ласточки» перевезли в Сочи 211 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: на новогодние каникулы в Сочи запустили три новых маршрута электричек. Такие маршруты как «Лоо — Аэропорт — Лоо — Имеретинский курорт». Добавочный рейс — это «Имеретинский курорт — Роза Хутор» и четыре рейса: это «Аэропорт Сочи — Адлер» и в обратом направлении».

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