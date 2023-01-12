В новогодние праздники в Сочи «Ласточки» перевезли 211 тыс. пассажиров

Это на 27% больше, чем за первые восемь дней прошлого года. Тогда между локациями Сочи электрички перевезли 171 тыс. человек.

В эти новогодние праздники туристы в Сочи чаще всего путешествовали вдоль побережья Черного моря. Горные часть курорта была менее популярна у пассажиров «Ласточек». По мнению специалистов, это связано с погодой. До станций «Роза Хутор» и «Эсто-Садок» отправились около 40 тыс. человек.

Всего с 1 по 8 января 2023 года «Ласточки» перевезли в Сочи 211 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: на новогодние каникулы в Сочи запустили три новых маршрута электричек. Такие маршруты как «Лоо — Аэропорт — Лоо — Имеретинский курорт». Добавочный рейс — это «Имеретинский курорт — Роза Хутор» и четыре рейса: это «Аэропорт Сочи — Адлер» и в обратом направлении».