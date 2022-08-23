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В Сочи после аварии на водоводе в Адлере восстановили подачу воды пяти микрорайонам

Общество
23.08.2022 13:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-avarii-na-vodovode-v-adlere-vosstanovili-podachu-vody-pyati-mikrorajonam
В Сочи после аварии на водоводе в Адлере восстановили подачу воды пяти микрорайонам
Фото pexels.com

Крупная авария на магистральном водоводе произошла 22 августа на улице Белых Акаций. С ограничением водоснабжения столкнулись жители Центрального и Адлерского районов Сочи.

Все утечки успешно ликвидировали к 20:00 того же дня. В настоящее время подачу воды возобновили жителям Адлера, Кудепсты, большей территории Мацесты, Бытхи и Хосты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Слабое давление в системе могут наблюдать некоторые жители Хостинского района. Это связано с незавершенным процессом наполнения систем водоснабжения.

В связи с активным разбором воды на нижних отметках местности, перебои с водой могут отмечать жители ряда домов на улицах Лысая гора, Транспортной, Севастьянова. А также совхоза Приморский, улиц Водораздельной и Видовой, села Раздольного.

Полностью стабилизировать давление в системе водоснабжения планируют к концу дня. Для жителей организовали подвоз воды. Места расположения автоцистерн будут меняться в соответствии с поступающими заявками.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прорыв магистрального водовода на улице Белых Акаций произошел из-за несогласованных с «Водоканалом» и городскими властями строительных работ.

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