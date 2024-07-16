В Сочи полностью восстановили электроснабжение после вводимых ограничений

В условиях повышенных нагрузок на энергосистему юга России 16 июля в Сочи вводили график ограничений, как и в других городах региона.

Однако к вечеру их сняли в связи с достаточной устойчивостью электроснабжения территории.

«По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме Сочинского энергорайона сняты в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы «Россети Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дополнительные временные графики ограничений электроэнергии ввели по всему югу России в связи со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.