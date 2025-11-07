В Сочи полиция устроила засаду на мошенников в квартире обманутой пенсионерки

О том, что 78-летняя жительница Сочи может быть жертвой мошенников, в полицию сообщили сотрудники одного из банков, когда пожилая женщина обналичила крупную сумму.

Полицейские выяснили, что пенсионерка уже дважды передавала мошенникам наличные через курьера и в общей сложности лишилась 1,2 млн рублей. На сей раз она намеревалась передать злоумышленникам 950 тыс. рублей, думая, что таким образом спасет свои сбережения. Правоохранители двое суток дежурили у дома женщины, а потом, убедив ее, что она стала жертвой аферистов, устроили засаду в ее квартире.

Через несколько дней за деньгами пенсионерки явился 22-летний приезжий из Нижегородской области. Молодого человека задержали. Выяснилось, что аналогичным способом он похитил 190 тыс. рублей у 85-летней жительницы Сочи.

В отношении парня возбудили уголовные дела о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают иные факты противоправной деятельности подозреваемого и личности его сообщников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительница Кубани подала иск на 8 млн рублей к аферистам из Воронежской области.

Подпишись, здесь всегда интересно.