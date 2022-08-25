В Сочи полиция остановила пьяного маршрутчика без водительских прав

Фото Госавтоинспекции Сочи

Нарушителя удалось выявить 24 августа в Центральном районе во время профилактического мероприятия «Автобус».

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки один из маршрутных автобусов. Его водитель имел признаки опьянения. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что водителя маршрутки ранее уже лишили водительского удостоверения за вождение в пьяном виде. На мужчину составили административный протокол за управление автомобилем без водительских прав.

Также в действиях маршрутчика есть признаки нарушения статьи 264.1. УК РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения). За это нарушение ему может грозить лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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