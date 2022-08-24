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В Курганинске пьяный водитель ударил дверью машины инспектора ДПС, пытаясь скрыться

Происшествия
24.08.2022 17:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinske-pyanyj-voditel-udaril-dveryu-mashiny-inspektora-dps-pytayas-skrytsya
В Курганинске пьяный водитель ударил дверью машины инспектора ДПС, пытаясь скрыться

Преступление произошло в августе улице Серикова в Курганинске.

В дежурную часть полиции позвонил очевидец и рассказал от том, что автомобиль ВАЗ-2109 без номеров нарушает правила дорожного движения. Экипаж ДПС обнаружил машину нарушителя на пересечении улиц Серикова и Зои Космодемьянской. За рулем был мужчина, который вел себя неадекватно. Полицейские потребовали предъявить документы и выйти из машины. Водитель нажал на газ и поехал. На кадрах видно, что дверью машины полицейскому  травмировало руку.

Полицейские начали преследование, на место прибыл еще один наряд ДПС. Автомобиль ехал на высокой скорости, опасно маневрировал и провоцировал аварии. Водитель игнорировал требования остановиться. На пересечении улиц Демьяна Бедного и Мира нарушитель не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждение.

Водителя задержали и доставили в отдел. Там установили, что за рулем машины был 23-летний ранее судимый местный житель. У него не было водительского удостоверения, от медосвидетельствования мужчина отказался. Составили протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД России в Telegram.

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