В Краснодарском крае пьяный мотоциклист по встречке пытался уйти от полицейской погони

Фото t.me/gibdd123region

Инцидент произошел в августе в Мостовском районе. Инспекторы ДТП попытались остановить мотоцикл, водитель проигнорировал требование сотрудников полиции и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя и смогли его остановить. За рулем был 21-летний местный житель. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он нетрезв.

В отношении водителя составили два административных материала о неповиновении сотруднику полиции и об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Тбилисском районе на трассе «Лада» перевернулась, уходя от полицейской погони.