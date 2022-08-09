В Краснодарском крае пьяный мотоциклист по встречке пытался уйти от полицейской погони
Происшествия
09.08.2022 10:14
Инцидент произошел в августе в Мостовском районе. Инспекторы ДТП попытались остановить мотоцикл, водитель проигнорировал требование сотрудников полиции и попытался скрыться.
Сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя и смогли его остановить. За рулем был 21-летний местный житель. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он нетрезв.
В отношении водителя составили два административных материала о неповиновении сотруднику полиции и об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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