В Сочи полиция ищет подростка, запустившего фейерверк в военный мемориал

Кадры с подростком, который стреляет из фейерверка в сторону памятника «Трем солдатам» в парке Победы в Адлере.

На видео молодой человек с пиротехникой в руках стреляет в разные стороны — в сторону памятника, в воздух и себе под ноги, между выстрелами парень смеется и смотрит куда-то за спину.

На публикацию обратили внимание в полиции и начали проверку. Сотрудники МВД Сочи устанавливают личность подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: Руденко попросил не третировать детей, пожаривших еду на Вечном огне на Кубани. Инцидент произошел на мемориале на улице Ленина в Усть-Лабинске. О случившемся рассказали в соцсетях 18 ноября.

Поступок детей вице-губернатор объяснил незнанием истории и непониманием, что символизирует Вечный огонь, поэтому он попросил провести экскурсию о событиях войны в Новороссийске для классов, где учатся мальчики.

