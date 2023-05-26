В Сочи полицейский стрелял в нарушителя, который кидался камнями и угрожал прохожим ножом

Инцидент произошел утром 25 мая на улице Пластунской. Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского.

По предварительным данным, сотрудники патрульно-постовой службы заметили лежащего на скамейке парня и потребовали у него документы. В ответ парень бросил в полицейских камень, достал нож и попытался напасть. Полицейские применили физическую силу и спецсредства. Однако злоумышленник не реагировал на предупреждения, продолжил нарушать порядок и угрожать ножом прохожим.

Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, затем несколько раз выстрелил в сторону нарушителя и попал в ногу. После этого злоумышленника задержали и доставили в больницу. Нарушителем оказался 23-летний житель Мостовского района, ранее привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По факту произошедшего в СО по Центральному району Сочи СКР по краю возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначили несколько экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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