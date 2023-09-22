В Сочи полицейский спас 5-летнего мальчика, который захлебнулся в реке

Несчастный случай произошел месяц назад, но стало известно о случившемся 22 сентября.

Инспектор БДД МРЭО ГИБДД Сочи и Туапсинского района капитан полиции Андрей Скорин в свой выходной день отдыхал с друзьями на базе отдыха на берегу реки Мзымта. Рядом находилась компания с детьми. Взрослые сидели возле беседки, а дети играли у реки и купались. В какой-то момент полицейский услышал крики о помощи. Он кинулся к реке и увидел женщину, которая пыталась вытащить из воды маленького мальчика. Ребенок не подавал признаков жизни. Оказалось, что он оступился на мелководье, упал и захлебнулся.

Полицейский положил мальчика на землю и начал делать ему непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Люди рядом начали говорить, что ребенок уже мертв, однако полицейский продолжал делать реанимацию. В результате удалось запустить жизненно важные процессы. Спустя 10 минут реанимационных действий мальчик пришел в сознание. На место прибыли медики госпитализировали ребенка.

Мальчика 22 сентября исполнилось 5 лет. Полицейский приехал к нему в гости и поздравил с днем Рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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