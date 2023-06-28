Двоих захлебнувшихся в море детей спасли в Геленджике

Две семьи из Краснодара и Читы находились с детьми на пляже. Дети купались в море и в какой-то момент начали захлебываться.

О спасении детей 28 июня рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«Когда детей достали из воды, оба были без сознания. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, далее интубация трахеи и кислород. Транспортировка в реанимационное отделение, где уже реаниматологи занимались диагностикой и лечением тяжелых последствий утопления», — написал он в Telegram.

Глава Геленджика добавил, что у обоих детей была тяжелая пневмония из-за попадания в легкие воды и песка, их выписали 28 июня из больницы. Он также отметил, что детей спасли благодаря слаженной работе спасателей на пляже, медиков скорой помощи и городской больницы.

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