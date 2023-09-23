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В Сочи полицейские помогли женщине, которая рассекла ногу, катаясь на самокате

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-politsejskie-pomogli-zhenshhine-kotoraya-rassekla-nogu-katayas-na-samokate
В Сочи полицейские помогли женщине, которая рассекла ногу, катаясь на самокате
Фото t.me/police_sochi

Женщина ехала на самокате и получила травму около остановки Цирк в Хостинском районе.

Пострадавшая глубоко порезала ногу, что сопровождалось сильным кровотечением. Произошедшее увидели инспекторы полка ДПС, которые поспешили пострадавшей на помощь.

Полицейские взяли аптечку из патрульной машины и наложили жгут на ногу, чтобы остановить кровотечение, после чего рану перебинтовали.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые доставили пострадавшую в больницу. В настоящее время угрозы здоровью пострадавший нет, сообщает УВД по Сочи в Telegram.

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