В Сочи полицейские помогли женщине, которая рассекла ногу, катаясь на самокате
Происшествия
23.09.2023 17:14
Женщина ехала на самокате и получила травму около остановки Цирк в Хостинском районе.
Пострадавшая глубоко порезала ногу, что сопровождалось сильным кровотечением. Произошедшее увидели инспекторы полка ДПС, которые поспешили пострадавшей на помощь.
Полицейские взяли аптечку из патрульной машины и наложили жгут на ногу, чтобы остановить кровотечение, после чего рану перебинтовали.
На место прибыли врачи скорой помощи, которые доставили пострадавшую в больницу. В настоящее время угрозы здоровью пострадавший нет, сообщает УВД по Сочи в Telegram.
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