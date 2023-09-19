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В Новороссийске росгвардейцы сопроводили в больницу ребенка с судорогами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-rosgvardejtsy-soprovodili-v-bolnitsu-rebenka-s-sudorogami
В Новороссийске росгвардейцы сопроводили в больницу ребенка с судорогами
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На одной из улиц города-героя к сотрудникам отдела вневедомственной охраны Росгвардии обратилась женщина.

По ее словам, она везла в трехлетнего сына в больницу, но попала в пробку. Состояние мальчика ухудшалось: у него поднялась температура и начались судороги.

Росгвардейцы включили специальные световые и звуковые сигналы и сопроводили в городскую больницу автомобиль с больным ребенком, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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