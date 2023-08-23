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В Новороссийске росгвардейцы оказали помощь женщине, которой стало плохо на улице из-за жары

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-rosgvardejtsy-okazali-pomoshh-zhenshhine-kotoroj-stalo-ploho-na-ulitse-iz-za-zhary
В Новороссийске росгвардейцы оказали помощь женщине, которой стало плохо на улице из-за жары
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Инцидент произошел в минувшие дни на улице Революции 1905.

К следовавшим по маршруту патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны обратились прохожие и сообщили о том, что на земле сидит женщина, ей плохо.

Сотрудники Росгвардии поспешили на помощь пострадавшей, у 41-летней жительницы Анапы от жары началось головокружение.

Правоохранители посадили анапчанку в патрульный автомобиль и доставили в больницу, где передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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