На Кубани инспекторы ГИБДД оказали помощь мужчине, истекающему кровью после драки 

В Северском районе к находящимся на маршруте патрулирования на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский к инспекторам ГИБДД обратился истекавший кровью мужчина.

У пострадавшего были многочисленные травмы головы. Мужчины рассказал о том, что его избил знакомый во время конфликта около хозяйственного магазина на улице Киевской.

Госавтоинспекторы перевязали раны, остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту нанесения телесных повреждений сотрудники ОМВД России по Северскому району проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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