В Сочи полицейские помогли отвезти в больницу женщину, которой стало плохо в такси

Видео пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

К экипажу ДПС обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что его пассажирке резко стало плохо и нужна помощь.

На переднем сиденье такси находилась женщина в предобморочном состоянии. Она жаловалась на резкую боль в грудной клетке, одышку, чувство нехватки воздуха.

Инспекторы ДПС, доложив о случившемся в дежурную часть, оперативно отвезли женщину в ближайшую больницу. Благодаря этому медики успели вовремя оказать пациентке помощь. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Спустя несколько дней женщину выписали, она выразила слова благодарности сотрудникам ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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