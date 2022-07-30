В Сочи полицейские помогли отвезти в больницу женщину, которой стало плохо в такси
Происшествия
30.07.2022 17:00
К экипажу ДПС обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что его пассажирке резко стало плохо и нужна помощь.
На переднем сиденье такси находилась женщина в предобморочном состоянии. Она жаловалась на резкую боль в грудной клетке, одышку, чувство нехватки воздуха.
Инспекторы ДПС, доложив о случившемся в дежурную часть, оперативно отвезли женщину в ближайшую больницу. Благодаря этому медики успели вовремя оказать пациентке помощь. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
Спустя несколько дней женщину выписали, она выразила слова благодарности сотрудникам ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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