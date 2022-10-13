В Сочи полицейские помогли отвезти в больницу потерявшего сознание подростка

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К сотрудникам ДПС, дежурившим на Курортном проспекте, обратилась водитель иномарки. Женщина пояснила, что везет в больницу подростка, которому стало плохо на улице.

Она опасалась, что не успеет доставить мальчика в больницу, так как его состояние ухудшилось, ребенок потерял сознание.

Полицейские, включив спецсигналы и проблесковые маячки на служебной машине, сопроводили автомобиль с пострадавшим в Центр охраны материнства и детства. Подростка госпитализировали в реанимационное отделение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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