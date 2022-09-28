В Краснодаре полицейские помогли отвезти в больницу девочку, наевшуюся стирального порошка
Происшествия
28.09.2022 15:13
К сотрудникам ДПС, дежурившим на пересечении улиц Захарова и Индустриальной, обратился мужчина. Он сообщил, что везет в больницу свою годовалую дочь, которая отравилась стиральным порошком.
Мужчина попросил сопроводить его машину, так как состояние ребенка ухудшалось, и он боялся не успеть довезти ее до больницы.
Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и спецсигналы на патрульном автомобиле, сопроводили машину в медучреждение. Там ребенку своевременно оказали помощь. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.
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