В Краснодаре полицейские помогли отвезти в больницу девочку, наевшуюся стирального порошка

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

К сотрудникам ДПС, дежурившим на пересечении улиц Захарова и Индустриальной, обратился мужчина. Он сообщил, что везет в больницу свою годовалую дочь, которая отравилась стиральным порошком.

Мужчина попросил сопроводить его машину, так как состояние ребенка ухудшалось, и он боялся не успеть довезти ее до больницы.

Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и спецсигналы на патрульном автомобиле, сопроводили машину в медучреждение. Там ребенку своевременно оказали помощь. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

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