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В Сочи полицейские поймали школьника, который катал друзей на отцовской «семерке»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-politsejskie-pojmali-shkolnika-kotoryj-katal-druzej-na-ottsovskoj-semerke
В Сочи полицейские поймали школьника, который катал друзей на отцовской «семерке»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Видеозапись, на которой несовершеннолетний управляет автомобилем ВАЗ-2107, сочинские инспекторы ДПС выявили в ходе мониторинга СМИ.

Они установили, что водителю 14 лет, и в качестве пассажиров в машине находились двое его друзей. Один из них оказался автором видео.

Инспекторы в присутствии родителей опросили несовершеннолетнего «водителя». Выяснилось, что машина принадлежит отцу, и подросток взял автомобиль без его ведома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

После составления протокола информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы, а также для рассмотрения вопроса о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.

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