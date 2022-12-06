В Сочи полицейские поймали школьника, который катал друзей на отцовской «семерке»
Происшествия
06.12.2022 14:08
Видеозапись, на которой несовершеннолетний управляет автомобилем ВАЗ-2107, сочинские инспекторы ДПС выявили в ходе мониторинга СМИ.
Они установили, что водителю 14 лет, и в качестве пассажиров в машине находились двое его друзей. Один из них оказался автором видео.
Инспекторы в присутствии родителей опросили несовершеннолетнего «водителя». Выяснилось, что машина принадлежит отцу, и подросток взял автомобиль без его ведома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.
После составления протокола информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы, а также для рассмотрения вопроса о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.
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