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В Сочи полицейские нашли водителя BMW, который вез пассажиров, сидевших на дверях машины

Происшествия
27.11.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-politsejskie-nashli-voditelya-bmw-kotoryj-vez-passazhirov-sidevshih-na-dveryah-mashiny
Фото t.me/gibdd123region

Мужчин привлекли к административной отнесенности, они принесли извинения за свое поведение.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как во время движения в проемах окон иномарки сидят двое мужчин. В какой-то момент один из них выбрасывает на дорогу пустую бутылку.

«В ходе мониторинга соцсетей, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено видео, на котором водитель BMW перевозил пассажиров вне салона автомобиля. Также один из пассажиров совершил сброс отходов потребления вне объектов размещения отходов», — сообщили в ведомстве.

Водителя и пассажиров нашли. Их привлекли к административной ответственности. Также мужчины извинились за свое поведение.

«Приношу извинения всем жителем Сочи. Мы просто приехали в гости к вам, но вот так получилось. Искренне сожалею о поступке», — сказал один из них.

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