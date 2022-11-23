В Краснодаре пьяный мужчина ночью разбил камнем 11 припаркованных машин

Фото: пресс-службы Росгвардии Краснодарского края

Сообщение о неадекватном поведении мужчины поступило сотрудникам Росгвардии в ночь на 23 ноября.

Очевидец рассказал, что во дворе многоэтажки на Проспекте Чекистов неизвестный бьет по припаркованным машинам, предположительно, камнем. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что мужчина успел повредить 11 автомобилей. Подозреваемого задержали в квартале от места происшествия. Им оказался 39-летний приезжий из Свердловской области. У мужчины имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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