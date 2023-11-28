В Сочи поймали мужчину, ранившего ножом незнакомца и сбежавшего в одних трусах

Полиция Сочи вечером 27 ноября объявила в розыск мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

По предварительным данным, 28-летний мужчина нанес ножевое ранение и скрылся. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как злоумышленник босиком и в одних трусах покидает место преступления.

«Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в микрорайоне Мацеста при отработке жилого сектора вблизи лесного массива. В настоящее время он находится в Хостинском отделе полиции», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

В отделе полиции задержанный признался в преступлении. По факту произошедшего будет принято процессуальное решение.

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