В Сочи поймали мужчину, ранившего ножом незнакомца и сбежавшего в одних трусах
Полиция Сочи вечером 27 ноября объявила в розыск мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
По предварительным данным, 28-летний мужчина нанес ножевое ранение и скрылся. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как злоумышленник босиком и в одних трусах покидает место преступления.
«Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в микрорайоне Мацеста при отработке жилого сектора вблизи лесного массива. В настоящее время он находится в Хостинском отделе полиции», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.
В отделе полиции задержанный признался в преступлении. По факту произошедшего будет принято процессуальное решение.
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