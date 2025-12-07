В Сочи подвал многоэтажки на улице Армавирской защитят от подтоплений

Во время «Прямой линии» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить вопрос с подтоплением в подвале многоэтажного дома на улице Армавирской, 94.

По информации МУП «Сочи Водоканал», дом был построен в 1960-х годах у реки, в зоне с высоким уровнем грунтовых вод. Власти города приняли решение провести дополнительное обследование и найти способ защитить подвал.

К работам приступили утром 7 декабря. Специалисты заменили запорно-двигательную арматуру на линии водовода диаметром 150 мм. Провели сварочные работы для последующей перекладки части сети водовода. Для жителей домов на улице Армавирской временно было приостановлено водоснабжение. Ремонтные работы планируют завершить в воскресенье к 00:00, сообщили в Telegram-канале МУП «Сочи Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель улицы Армавирской сообщил о проблеме подтопления на «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева. По словам сочинца, управляющая компания игнорировала проблему, и вода не уходила после подтоплений. Губернатор распорядился устранить проблему. Тем более, что в подвалах в многоквартирном доме должно быть убежище.

