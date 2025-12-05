Подвал многоэтажного дома на улице Армавирской в Сочи приведут в порядок

После обращения жителя улицы Армавирской в Сочи на «Прямой линии» Вениамин Кондратьев распорядился устранить проблему затопленных подвалов в многоквартирном доме, где должно быть убежище.

Управляющая компания игнорировала проблему, и вода не уходит после подтоплений.

«Вода в подвале угрожает всему дому. Необходимо провести обследование и гидроизоляцию, чтобы решить проблему. Это дешевле, чем каждый год откачивать воду. В противном случае дома могут стать аварийными, и потребуется экстренное расселение жильцов», — отметил Вениамин Кондратьев.

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, в городе насчитывается 1,4 тыс. заглубленных помещений, 1,2 тыс. из которых — подвалы многоквартирных домов. Однако дом на улице Армавирской не внесен в реестр укрытий.

«Эти грунтовые воды появились после постройки дома. Мы откачаем воду и поможем управляющей компании провести обследование и гидроизоляцию, чтобы сократить приток воды», — заявил Андрей Прошунин.

В 2025 году в Краснодарском крае в план капремонта включили 647 многоквартирных домов, из них работы завершены в 625. С начала реализации региональной программы капитального ремонта обновлено более 6,5 тыс. домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

