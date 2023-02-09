В Сочи подрались водители двух маршрутных автобусов
Потасовка между водителями двух городских автобусов произошла 8 февраля на остановке общественного транспорта.
О драке сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, водитель автобуса № 555 подошел к водителю автобуса № 102 и начал выкрикивать грубые слова. Затем он вылил в лицо оппоненту чай или кофе. После этого конфликт перерос в драку. Очевидцы также сообщили, что один из водителей уже был замечен ранее в конфликтах.
«По факту выявленной публикации в дежурной части УВД России по Сочи назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующего законодательства», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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