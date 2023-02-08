В Краснодаре маршрутчик и пассажир подрались из-за сбоя в оплате проезда

Инцидент произошел 8 февраля на улице Российской. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что мужчина зашел в автобус маршрута № 170, и ему придавило руку закрывающейся дверью. Он предъявил претензии водителю, началась ссора, которая быстро переросла в драку.

В результате 28-летний местный житель подал заявление в полицию на водителя автобуса.

«Со слов заявителя, на улице Российской он вошел в салон автобуса, где по техническим причинам произошла задержка по оплате проезда. Из-за этого возник словесный конфликт с водителем, переросший в потасовку. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность водителя. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, и действиям участников инцидента будет дана правовая оценка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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