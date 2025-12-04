В Сочи подготовят проект реконструкции аварийного моста через реку Кудепсту

Мост связывает село Верхнениколаевское и микрорайон Кудепста. Из-за аварийного состояния конструкции ранее ввели ограничения.

По данным МЦУ Сочи, на мосту ограничили скорость, высоту и массу транспорта до 3,5 т. Для этого смонтировали габаритные рамки, установили камеры. На подходах к мосту сделали пешеходный переход с разметкой, знаками и делиниаторами.

Кроме того, капитально отремонтировали основной участок альтернативной дороги по улице Веринской. По нему пойдет движение во время реконструкции моста.

Сейчас специалисты работают над проектом реконструкции. Уже заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Первый этап уже завершен, вся работа должна быть выполнена до конца 2025 года. Также идет подготовка к получению заключения государственной экспертизы.

«Для постоянного контроля состояния сооружения заключен отдельный контракт на регулярное обследование моста. Решение о реконструкции будет принято по итогам проектных работ и при условии выделения необходимого финансирования», — говорится в сообщении МЦУ.

Власти курорта также приняли меры, чтобы сохранить транспортное сообщение с селом. В частности, для маршрута №136 организовали перевозку двумя автобусами с пересадкой у моста. Учеников школы №18 довозят школьными автобусами до остановки «Мост (улица Заречная)».

