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В Сочи под строительство школ и других соцобъектов предусмотрели 605 га территории

Общество
25.09.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pod-stroitelstvo-shkol-i-drugih-sotsobektov-predusmotreli-605-ga-territorii
В Сочи под строительство школ и других соцобъектов предусмотрели 605 га территории
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 25 сентября рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

«Еженедельно с коллегами проводим «Стройчас» — обсуждаем ход возведения, проектировки и ремонта соцобъектов. В настоящее время в работе у нас порядка 35 учреждений», — написал он в Telegram.

Он отметил, что в работе находится несколько офисов врачей общей практики – в селах Пластунка, Каштаны и Хаджико. Также по договорам комплексного развития территории прорабатывается три участка под школы и детские сады.

«В целом согласно концепции разрабатываемого Генплана планируется строительство порядка 350 школ, детских садов, объектов допобразования и здравоохранения. Под это определено 605 га территории. Всю свободную землю в городе занимаем в первую очередь социальным строительством», — добавил Копайгородский.

Читайте также: в Сочи в 2023 году достроят школу и детский сад в микрорайоне Северная Бытха.

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