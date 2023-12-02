В Сочи почти все пляжи вычистили от оставшегося после шторма мусора

О том, что сочинские городские пляжи оперативно привели в порядок после непогоды 2 декабря сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, большинство пляжей вдоль центральной набережной очищены от штормового мусора. Сейчас пользователи пляжей выравнивают галечную полосу и восстанавливают участки брусчатки, поврежденные стихией. Около 70% прибрежных заведений общественного питания уже возобновили работу.

«Круглосуточно работаем. Задача — как можно скорее вновь открыть все наши зимние пляжи, чтобы они были доступны, безопасны, комфортны и гостеприимно принимали всех. Уже в ближайшее время горожане и туристы смогут пользоваться всеми курортными возможностями Сочи в полном объеме», — написал мэр Сочи в своем Telegram-канале.

В Адлерском районе расположено 27 пляжей, из них 13 пострадали в результате шторма. В настоящее время продолжаются работы по сбору и вывоза мусора, расчистке территорий, а также по восстановлению разрушенных объектов благоустройства. Всего в уборке мусора было задействовано около 300 человек и десятки единиц техники. Каждый день собирают и вывозят тонны мусора.

В Лазаревском районе в общегородском субботнике участвовали сотрудники администрации, предприятий, общественных организаций, представители ТОСов, студенты и жители. Порядок наводили в парках, скверах, на набережных, а также возле санаториев и соцобъектов. Навели порядок и в сельских округах.

Общегородской субботник прошел также в Хостинском районе города-курорта. Наведен порядок на мемориальных комплексах, в скверах, на набережных, у предприятий торговли и санаторно-курортного комплекса, на придомовых территориях, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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