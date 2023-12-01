Со 2 декабря начнут поэтапно открывать пляжи Сочи, закрытые из-за «шторма века»

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского, на курорте оперативно ликвидируют последствия сильного шторма, обрушившегося 27 ноября на Черноморское побережье.

В уборке пляжей и набережных ежедневно участвуют 1,5 тыс. человек и 150 единиц техники. Также оперативно восстанавливают инфраструктуру зимних пляжей.

Власти Сочи составили поэтапный график открытия пляжей после масштабной уборки. Первым 2 декабря откроют пляж «Маяк». Затем 3 декабря откроются еще два пляжа — «Заря» в Хостинском районе курорта и «Светлячок» — в Центральном.

На следующей неделе откроют еще 11 пляжей в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах. На пляжах «Взморье» и «Багратион» продолжается масштабное благоустройство, которое завершат к маю 2024 года.

Остальные зимние пляжи Сочи возобновят работу к середине декабря.

В Сочи более 3,5 тыс. жителей приняли участие в уборке города после урагана. Только за минувшие сутки во всех районах курорта убрали и вывезли 540 т мусора, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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