В Сочи почти 35% занятого населения работают в сфере в туризме и сопутствующих отраслях

Фото пресс-службы администрации Сочи

Такие данные озвучили на заседании Совета по вопросу развития санаторно-курортного и туристского комплекса города.

Доля доходов от отрасли туризма в Сочи составляет 67,8% в структуре отраслевых доходов Краснодарского края. В сфере туризма заняты 11,5% горожан. Если считать с сопутствующими отраслями — в этой сфере работают почти 35% от всего занятого населения на курорте.

«Туризм – единственная отрасль, которая обладает значительным мультипликативным эффектом. Она оказывает огромное влияние на другие ключевые отрасли экономики. В современных условиях назрела острая необходимость в разработке четкого плана действий по развитию туристского потенциала курорта», – рассказала замглавы Сочи Инна Петухова.

Для этого уже сформировали рабочую группу, также разработана дорожная карта. На первом этапе специалисты проведут аудит потенциала курортной отрасли. Завершить работу над стратегией планируется в марте 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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