Новый рекорд: Сочи за высокий сезон принял 3,6 млн отдыхающих
Во Всемирный день туризма мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил всех работников санаторно-курортной отрасли с профессиональным праздником и поделился итогами высокого сезона.
Копайгородский отметил, что праздник Сочи встречает новыми рекордами.
«За высокий сезон у нас отдохнули 3,6 миллиона гостей, единовременная загрузка средств размещения доходила до 95 процентов», — сказал глава города.
Глава Сочи сообщил, что в рамках курортного сбора в этом году собрали более 200 млн рублей. Всего по итогам года в бюджет планируется привлечь порядка полумиллиарда рублей.
Он также отметил, что в бархатный сезон санатории Сочи запускают специальные программы, в том числе и для пациентов, перенесших COVID-19. В межсезонье на курорте будут работать 60 санаториев и 14 медцентров в отелях.
«Поздравляю всех работников санаторно-курортной отрасли Сочи с датой! Желаю им и их семьям здоровья и благополучия. Главный курорт России успешно прошел испытание пандемией и продолжает развиваться», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.
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