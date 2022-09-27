Новый рекорд: Сочи за высокий сезон принял 3,6 млн отдыхающих

Фото пресс-службы администрации Сочи

Во Всемирный день туризма мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил всех работников санаторно-курортной отрасли с профессиональным праздником и поделился итогами высокого сезона.

Копайгородский отметил, что праздник Сочи встречает новыми рекордами.

«За высокий сезон у нас отдохнули 3,6 миллиона гостей, единовременная загрузка средств размещения доходила до 95 процентов», — сказал глава города.

Глава Сочи сообщил, что в рамках курортного сбора в этом году собрали более 200 млн рублей. Всего по итогам года в бюджет планируется привлечь порядка полумиллиарда рублей.

Он также отметил, что в бархатный сезон санатории Сочи запускают специальные программы, в том числе и для пациентов, перенесших COVID-19. В межсезонье на курорте будут работать 60 санаториев и 14 медцентров в отелях.

«Поздравляю всех работников санаторно-курортной отрасли Сочи с датой! Желаю им и их семьям здоровья и благополучия. Главный курорт России успешно прошел испытание пандемией и продолжает развиваться», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

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