Мэр Сочи заявил о готовности возродить традиции города-госпиталя

Фото пресс-службы администрации Сочи.

Об этом глава курорта Алексей Копайгородский сообщил в соцсетях. 24 сентября он провел в Сочи организационный штаб по частичной мобилизации.

По словам главы Сочи, власти города наладили полное взаимодействие с военным комиссариатом и готовы помочь в создании дополнительных мобилизационных пунктов. Кроме того, на курорте сократили развлекательную программу и теперь будут проводить больше патриотических мероприятий.

«Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны. Наши здравницы при необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию всех защитников Родины», — написал Копайгородский в Telegram.

Он подчеркнул, что специалисты уже работают над вопросом создания необходимого резерва мест в здравницах курорта для участников спецоперации. Также Копайгородский заявил, что власти города будут помогать по различным направлениям родственникам тех, кто отправился защищать национальные интересы страны.

«Выполним все задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым», — добавил мэр Сочи.

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