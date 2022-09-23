В Госдуму внесли проект о заморозке выплат по кредитам для мобилизованных россиян

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект федерального закона о предоставлении льготного периода на оплату кредита для попавших под частичную мобилизацию граждан.

«Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода», — сказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Речь идет о льготном периоде, в течение которого размер платежей по кредитам будет уменьшен или заморожен. Срок такого периода определит заемщик.

Кроме того, в случае гибели военнослужащего или получения ранений его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц.

Кредитор должен будет рассмотреть требование военного о предоставлении ему льготного срока в течение 5 дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение 10 дней льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем, сообщает РИА «Новости».

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