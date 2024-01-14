В Сочи по нацпроекту в 2024 году отремонтируют 59 участков дорог

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Сочи отремонтируют более 39 км автомобильных дорог. Большая часть из запланированных участков — в Лазаревском районе.

В Лазаревском районе отремонтируют 36 улиц протяженностью 22,8 км. Треть из них – в сельских округах.

Сейчас формируются графики выполнения работ. Установленные по нацпроекту сроки — с 25 января до 13 ноября 2024 года.

Асфальт для ремонта производится на местном предприятии в Дагомысе. Его мощность — 240 т/час.

«Испытания смесей и контроль уложенного покрытия проводятся в собственной лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием. Компания не только производит, но и укладывает асфальтобетон и бетонные смеси, занимается благоустройством Сочи», — рассказал мэр курортного города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Это же предприятие уже восстанавливает дороги в трех городах ДНР, уточнил Копайгородский.

По словам мэра, флагманский проект «Выбирай сочинское» сейчас объединяет более 110 сочинских организаций и предприятий. В дальнейшем для поддержки локальных производителей планируют создать муниципальный грант.

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