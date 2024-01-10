В Краснодаре планируют отремонтировать 44 участка дорог по нацпроекту

О планах по развитию дорожной сети рассказал глава Краснодара Евгений Наумов в соцсетях.

«Расскажу подробнее о планах на год в нескольких сферах. В первую очередь про дорожную инфраструктуру. Вопросов к этому направлению много. Но все решить за один раз просто невозможно. Постепенно, участвуя в разных программах, мы поэтапно модернизируем улично-дорожную сеть», — написал Евгений Наумов в Telegram.

В 2024 году планируют завершить работы на пяти крупных объектах капстроительства по муниципальным контрактам, еще на пяти — силами застройщиков. Кроме того, 44 участка дорог отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Также планируют построить тротуары на 23 улицах общей протяженностью 21,5 км и прочистить более 150 км сетей ливневых канализаций. Планируется и проектирование и создание новых ливневок, в частности достройка КНС № 2, которая позволит избежать подтоплений на улице Российской.

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