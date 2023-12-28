Кабмин выделит дополнительные средства на ремонт дорог в Краснодарском крае

Распоряжение о дополнительном финансировании дорожной сферы страны подписал премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина.

До конца текущего года на капитальный ремонт федеральных трасс в РФ дополнительно направят 10 млрд рублей. Ожидается, что эти деньги позволят Росавтодору в 2024 году завершить ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков разных магистралей общей протяженностью 25 км.

«Сегодня обсудим вопрос о дополнительном выделении 10 млрд рублей на капитальный ремонт автострад в регионах, среди них: Краснодарский край, Карелия, а также Свердловская, Вологодская и Ленинградская области», — сказал Мишустин на совещании правительства.

Он отметил, что кабмин уделяет особое внимание развитию федеральных магистралей. На их строительство и модернизацию было направлено около 422 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства России.