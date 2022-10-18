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В Сочи по нацпроекту установят еще 850 контейнеров для раздельного сбора мусора

Общество
18.10.2022 21:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-po-natsproektu-ustanovyat-eshhe-850-kontejnerov-dlya-razdelnogo-sbora-musora
В Сочи по нацпроекту установят еще 850 контейнеров для раздельного сбора мусора
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сейчас в городе-курорте доступно 800 контейнеров для раздельного сбора пластиковых отходов. В рамках нацпроекта «Экология» новые точки для сбора пластика появятся на придомовых площадках во всех районах Сочи.

По словам директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Ирины Уюткиной, раздельный сбор мусора позволяет вернуть в промышленный оборот максимум материалов, пригодных для вторичного использования, и сократить расходы на вывоз отходов. Так, на закупку контейнеров в региональном бюджете для города предусмотрели 16,6 млн рублей. Всего из краевой казны на эти цели муниципалитетам направят более 71 млн рублей.

Сейчас в Краснодарском крае доступно свыше 5 тыс. контейнеров для сбора пластика. Еще около 4 тыс. приобретут до конца 2023 года, в том числе благодаря федеральной поддержке для реализации профильного нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Краснодарский край получит свыше 70 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора.

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