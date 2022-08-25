Краснодарский край получит свыше 70 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства на покупку контейнеров выделят по нацпроекту «Экология». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Общая сумма субсидии для регионов составит 1,5 млрд рублей. Деньги предоставят на условиях софинансирования 43 регионам, в том числе Краснодарскому краю. Кубани направят 70,8 млн рублей.

«Кубань вошла в десятку лидеров по объему получаемой субсидии. Благодаря этим средствам закупим контейнеры, позволяющие отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора, а затем использовать их как вторсырье. На сегодняшний день в регионе уже установили свыше 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Еще около 4 тыс. приобретут до конца года. В том числе благодаря федеральной субсидии», — сказал замглавы края Александр Трембицкий.

Мера поддержки позволит увеличить переработку мусора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае построили комплекс для обезвреживания и утилизации медотходов.