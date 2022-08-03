В Краснодарском крае построили комплекс для обезвреживания и утилизации медотходов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объект возвели в экотехнопарке в хуторе Копанском. В комплексе есть административный корпус, холодильная камера, бокс-помывочная, место хранения контейнеров, котельная и очистные сооружения.

«Количество медицинского мусора значительно возросло за последнее годы. А медотходы переработке не подлежат, их нужно утилизировать с соблюдением всех необходимых мер», — рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

В комплексе установили отечественное оборудование. Оно соответствует стандартам качества и экологической безопасности. На объекте будут термически обезвреживать, дожигать отходы и удалять дымовые газы.

Мощность комплекса составляет до 300 кг в час. В среднем он перерабатывает до 7 т отходов в день. Транспорт и контейнеры на объекте также очищают и дезинфицируют, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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