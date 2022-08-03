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В Краснодарском крае построили комплекс для обезвреживания и утилизации медотходов

Политика
03.08.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-postroili-kompleks-dlya-obezvrezhivaniya-i-utilizatsii-medothodov
В Краснодарском крае построили комплекс для обезвреживания и утилизации медотходов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объект возвели в экотехнопарке в хуторе Копанском. В комплексе есть административный корпус, холодильная камера, бокс-помывочная, место хранения контейнеров, котельная и очистные сооружения.

«Количество медицинского мусора значительно возросло за последнее годы. А медотходы переработке не подлежат, их нужно утилизировать с соблюдением всех необходимых мер», — рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

В комплексе установили отечественное оборудование. Оно соответствует стандартам качества и экологической безопасности. На объекте будут термически обезвреживать, дожигать отходы и удалять дымовые газы.

Мощность комплекса составляет до 300 кг в час. В среднем он перерабатывает до 7 т отходов в день. Транспорт и контейнеры на объекте также очищают и дезинфицируют, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае планируют к 2024 году начать полностью перерабатывать основной мусор.

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