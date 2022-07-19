В Краснодарском крае планируют к 2024 году начать полностью перерабатывать основной мусор

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Об этом рассказал 19 июля министр экономики региона Алексей Юртаев в ходе «Дня ВЭБ.РФ и институтов развития» в Сочи.

До 2024 года в крае запланировали построить пять пунктов по переработке отходов (КПО). Объем инвестиций достигнет около 24 млрд рублей.

«В крае ежегодно формируется 2,5 млн тонн отходов. Начиная со следующего года, у нас нет мощностей по захоронению. Без развития реформы, КПО и мусороутилизационных предприятий мы начинаем утопать в мусоре. Ожидаем, что до 2024 года основной мусор будет полностью перерабатываться», — отметил Алексей Юртаев.

Министр также добавил, что до 21 июля для согласования основных параметров в правительство РФ направят планы пяти КПО.

«Проект не окупаемый без мер поддержки. Финансовая структура достаточно сложная, здесь присутствуют деньги Фонда национального благосостояния, ППК «Российский экологический оператор», планируется также привлечь средства с налоговых отчислений. На сегодня предполагается, что порядка 80% составят заимствованные средства, которые привлечет концессионер, 20% — капитальный грант, который профинансирует Российская Федерация и Краснодарский край», — прокомментировал Алексей Юртаев.

Общий финансовый объем программы по обращению с ТКО до 2030 года составит 130 млрд рублей, сообщает «РБК-Краснодар».

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