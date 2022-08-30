В Сочи по нацпроекту поставят 77 новых автобусов в течение трех лет
Общество
30.08.2022 10:46
По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» до конца 2022 года город получит 26 автобусов большой вместимости. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский.
Еще 25 и 26 автобусов город получит в 2023 и 2024 годах соответственно.
«Одобрена заявка в части приобретения 77 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе», — цитирует ТАСС Алексея Копайгородского.
По данным администрации Сочи, сейчас в городских перевозках задействовано 972 транспортных средства. В 2021 году власти приобрели 30 низкопольных автобусов ЛИАЗ. Их передали в управление МУП «Сочиавтотранс», они работают на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, в том числе на Адлерском и Краснополянском направлениях.
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