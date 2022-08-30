Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи по нацпроекту поставят 77 новых автобусов в течение трех лет

Общество
30.08.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-po-natsproektu-postavyat-77-novyh-avtobusov-v-techenie-treh-let
В Сочи по нацпроекту поставят 77 новых автобусов в течение трех лет
Фото пресс-службы администрации Сочи

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» до конца 2022 года город получит 26 автобусов большой вместимости. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский.

Еще 25 и 26 автобусов город получит в 2023 и 2024 годах соответственно.

«Одобрена заявка в части приобретения 77 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе», — цитирует ТАСС Алексея Копайгородского.

По данным администрации Сочи, сейчас в городских перевозках задействовано 972 транспортных средства. В 2021 году власти приобрели 30 низкопольных автобусов ЛИАЗ. Их передали в управление МУП «Сочиавтотранс», они работают на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, в том числе на Адлерском и Краснополянском направлениях.

Читайте также: в Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились более 2,6 тыс. человек
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
  6. В мэрии Краснодара прокомментировали вырубку деревьев на улице Героев-Разведчиков
Прямой эфир
Мы в соцсетях