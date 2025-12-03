В Сочи по экспертизе ДНК нашли убийцу-насильника по делу 20-летней давности

Тело 19-летней жительницы Нижегородской области с признаками насильственной смерти обнаружили в конце августа 2004 года в Адлерском районе.

Следователи нашли на теле погибшей биологические следы, по которым с помощью молекулярно-генетической экспертизы установили ДНК-профиль, принадлежащий неизвестному мужчине. Было возбуждено уголовное дело, однако личность подозреваемого установить тогда не удалось. Правоохранители проверили на причастность к преступлению нескольких мужчин, но их ДНК-профили не совпали с обнаруженными биологическими следами.

Действующая следственно-оперативная группы по раскрытию преступлений прошлых лет вновь проанализировала материалы уголовного дела и вещественные доказательства. ДНК-профиль мужчины направили для проверки в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Краснодарскому краю. И в этот раз данные совпали с профилем биоматериала мужчины, который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление. Правоохранители установили родственные связи и круг общения подозреваемого, а также то, что он находится на территории Абинского района.

Следователи задержали 43-летнего мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

По данным следствия, ночью 24 августа 2004 года на тот момент 21-летний парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился в Адлерском районе с 19-летней девушкой, которая приехала в Сочи отдыхать. Через некоторое время молодой человек отвел ее в безлюдное место, где избил и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, он задушил девушку ее платьем и скрылся с места преступления.

В ходе допроса мужчина сознался в причастности к совершению преступлений и подтвердил свои показания при проведении следственных действий.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемый находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

