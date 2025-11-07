Муж почти 2 года пытается доказать, что его жену изнасиловали и утопили в Туапсе

Преступление произошло в сентябре 2023 года на одной из баз отдыха в Туапсинском округе.

Житель Краснодарского края повторно обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Мужчина не согласен с ходом установления обстоятельств смерти его супруги. Он настаивает, что его жену утопили в море, чтобы скрыть изнасилование. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен.

В СУ СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, по которому в прошлом году Бастрыкин поручал предоставить доклад.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре прошлого года мужчина уже обращался к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Он заявил, что в сентябре 2023 года на базе отдыха в Туапсинском округе трое мужчин изнасиловали его жену. После этого один из злоумышленников утопил женщину в море. Следствие квалифицировало дело как оставление в опасности. Заявитель же считает, что его жену убили, чтобы скрыть следы изнасилования.

