В Сочи площадь у Южного мола морского порта закроют для посещения с 15 апреля

Территорию закроют для посещений в связи со стартом первого этапа строительства гидротехнического берегоукрепления Приморской набережной.

На период работ эту зону будут использовать для транспортировки стройматериалов к морю. На данный момент работы в море уже начались — подготовлено оборудование и доставлены камни. Также стартовали проектно-изыскательские работы по второму этапу.

При этом парковые и пляжные зоны останутся открытыми, поэтому ограничения никак не отразятся на туристическом сезоне, сообщает РБК Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Сочи могут предложить варианты благоустройства Приморской набережной. До 23 апреля в городе-курорте будет проходить опрос, на основе которого проанализируют все предложения и проведут предпроектный семинар. Всего на реконструкцию набережной направят 20 млрд рублей.