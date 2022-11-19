В Сочи планируют снести многоэтажный самострой на улице Нагорной
Общество
19.11.2022 13:01
Специалисты мэрии курорта нашли в интернете объявления о продаже апартаментов на земельном участке на улице Нагорной, 25 в Центральном районе.
«Администрацией города Сочи разрешение на строительство (реконструкцию) апартаментного комплекса на указанном земельном участке не выдавалось», — сообщили в Telegram специалисты управления земельного контроля Сочи.
В результате контрольных мероприятий выяснилось, что на этом участке ведут незаконное строительство. В Центральный районный суд Сочи направили иск о сносе выявленного самострое. Информацию о незаконной стройке также передали в правоохранительные органы.
Читайте также: в Сочи с начала года выявили более 430 самостроев. В работе находится 137 исполнительных производств на снос.
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