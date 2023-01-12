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В Сочи планируют реконструкцию 5 очистных сооружений и строительство нового комплекса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-planiruyut-rekonstruktsiyu-5-ochistnyh-sooruzhenij-i-stroitelstvo-novogo-kompleksa
В Сочи планируют реконструкцию 5 очистных сооружений и строительство нового комплекса
Фото пресс-службы администрации Сочи

На первом заседании рабочей группы курорта обсудили ход реализации программы комплексного развития города до 2030 года.

Специалисты федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» Минстроя России доложили, что окончание экспертизы трех проектов строительства сетей водоснабжения и водоотведения в селе Верхнениколаевском, микрорайоне Кудепста и поселке Вардане состоится в ближайшее время. Сети подведут к участкам, которые были выделены многодетным семьям.

Кроме того, до 2025 года планируют реконструировать очистные сооружения «Бзугу», «Адлер», «Дагомыс», «Лазаревское» и «Магадан», а также модернизировать систему водоотведения Центрального района и построить новый комплекс в Якорной Щели.

«В соответствии с дорожной картой инженерные изыскания по всем проектам модернизации канализационных очистных сооружений в Сочи планируется завершить до марта текущего года. В целом завершение проектирования всех объектов региональной программы модернизации КОС намечено на конец 2023 года», — цитирует заместителя главы Юрия Цицкиева пресс-служба мэрии Сочи.

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