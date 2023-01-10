Около 3,3 млрд рублей получила Кубань на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике

Деньги выделили из федерального бюджета по решению Правительства РФ.

По словам вице-губернатора Сергея Власова, краю выделили около 3,3 млрд рублей на продолжение строительства комплекса очистных сооружений канализации в Геленджике.

«Очистные и глубоководный выпуск по улице Солнцедарская строят в рамках концессионного соглашения. Работы здесь начали еще в 2020 году, завершить планируют в 2024 году. Новые объекты будут очищать сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города», — добавил замглавы региона.

Новые очистные улучшат экологию города. Они будут очищать 50 тыс. куб м канализационной воды в сутки. Еще 924 млн рублей направили на строительство очистных из краевой казны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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