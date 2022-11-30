Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске на реконструкцию очистных сооружений «Алексино» направят 6,4 млрд рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-rekonstruktsiyu-ochistnyh-sooruzhenij-aleksino-napravyat-6-4-mlrd-rublej
В Новороссийске на реконструкцию очистных сооружений «Алексино» направят 6,4 млрд рублей
Фото гидроизоляция-бетон.рф

В ноябре администрация Новороссийска заключила муниципальный контракт на проектирование и строительные работы на очистных сооружениях «Алексино».

Сумма контракта составила более 6,4 млрд рублей. Работы должны завершить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что реконструкцию очистных проведут во исполнение решения суда по иску Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора.

Кроме того, по этому же решению суда идет строительство новых канализационных очистных сооружений в станице Натухаевской. Стоимость работ — более 1 млрд рублей, закончить их планируют в январе 2024 года. 

Параллельно завершаются работы по реконструкции систем водоотведения в новороссийских селах Большие хутора и Абрау-Дюрсо. Стоимость этих работ — 528 млн рублей.

Читайте также: в Краснодарском крае на замену сетей водоснабжения в 2023 году направят около 1,5 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
  4. Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
  5. В Краснодаре хирурги ККБ № 2 удалили опухоль надпочечника через один разрез
  6. В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях