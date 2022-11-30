В Новороссийске на реконструкцию очистных сооружений «Алексино» направят 6,4 млрд рублей

В ноябре администрация Новороссийска заключила муниципальный контракт на проектирование и строительные работы на очистных сооружениях «Алексино».

Сумма контракта составила более 6,4 млрд рублей. Работы должны завершить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что реконструкцию очистных проведут во исполнение решения суда по иску Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора.

Кроме того, по этому же решению суда идет строительство новых канализационных очистных сооружений в станице Натухаевской. Стоимость работ — более 1 млрд рублей, закончить их планируют в январе 2024 года.

Параллельно завершаются работы по реконструкции систем водоотведения в новороссийских селах Большие хутора и Абрау-Дюрсо. Стоимость этих работ — 528 млн рублей.

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