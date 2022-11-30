В Краснодарском крае на замену сетей водоснабжения в 2023 году направят около 1,5 млрд рублей

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на профильном совещании.

Для бесперебойной работы в крае ежегодно должны менять не менее 5% коммуникаций, в том числе канализации и водопроводов, заявил губернатор.

«В рамках краевых программ на эти цели в 2023 году планируем направить около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в ближайшие два года можем привлечь из федерального бюджета еще более 8,8 млрд рублей на обновление сетей. Сейчас правительство России готовит соответствующую программу модернизации коммунальной инфраструктуры», — сказал Кондратьев.

Софинансирование из местного и краевого бюджетов по новой программе составит 35% или 4,8 млрд рублей, сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин. Таким образом, за два года планируют вложить более 13,6 млрд рублей.

«Мы провели предварительную работу по объектам, имеющим проектную документацию и госэкспертизу. В перечне реконструкция очистных сооружений канализации, строительство новых водозаборов, обновление водопроводных и канализационных сетей. Суммарная протяженность всех линейных участков — 185 км», — сказал Андрей Прошунин.

Главы муниципалитетов должны обозначить наиболее проблемные участки, которые требуют реконструкции или модернизации, отметил министр. В первую очередь получат субсидии те районы, которые ранее выполняли план по замене не менее 5% сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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